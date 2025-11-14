Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Blick 14.11.2025 15:59:09

Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert nachmittags

Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert nachmittags

Der SLI zeigt sich am Nachmittag im Minus.

Um 15:42 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 1,48 Prozent auf 2 044,11 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,739 Prozent schwächer bei 2 059,46 Punkten, nach 2 074,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 068,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 037,66 Punkten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,08 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der SLI bei 2 017,92 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 1 992,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 937,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 6,38 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 4,09 Prozent auf 168,10 CHF), Sandoz (-0,55 Prozent auf 54,50 CHF), Sika (-0,58 Prozent auf 154,70 CHF), Schindler (-0,70 Prozent auf 283,60 CHF) und Straumann (-0,83 Prozent auf 101,05 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sonova (-7,61 Prozent auf 201,60 CHF), Swiss Re (-4,16 Prozent auf 147,40 CHF), ams-OSRAM (-3,55 Prozent auf 10,04 CHF), Adecco SA (-3,41 Prozent auf 24,90 CHF) und Julius Bär (-3,28 Prozent auf 57,18 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 727 362 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 251,141 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten