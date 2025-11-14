Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert nachmittags

Um 15:42 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 1,48 Prozent auf 2 044,11 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,739 Prozent schwächer bei 2 059,46 Punkten, nach 2 074,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 068,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 037,66 Punkten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,08 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der SLI bei 2 017,92 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 1 992,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 937,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 6,38 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 4,09 Prozent auf 168,10 CHF), Sandoz (-0,55 Prozent auf 54,50 CHF), Sika (-0,58 Prozent auf 154,70 CHF), Schindler (-0,70 Prozent auf 283,60 CHF) und Straumann (-0,83 Prozent auf 101,05 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sonova (-7,61 Prozent auf 201,60 CHF), Swiss Re (-4,16 Prozent auf 147,40 CHF), ams-OSRAM (-3,55 Prozent auf 10,04 CHF), Adecco SA (-3,41 Prozent auf 24,90 CHF) und Julius Bär (-3,28 Prozent auf 57,18 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 727 362 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 251,141 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

