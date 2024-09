Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind

Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,45 Prozent stärker bei 15 998,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,136 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,413 Prozent auf 15 992,80 Punkte an der Kurstafel, nach 15 927,04 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 15 987,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 042,31 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,589 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 860,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, wies der SPI einen Stand von 16 068,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wurde der SPI mit 14 432,15 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 9,81 Prozent zu. Bei 16 557,98 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit HOCHDORF (+ 8,13 Prozent auf 3,59 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 7,14 Prozent auf 0,21 CHF), LEM (+ 4,87 Prozent auf 1 336,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,17 Prozent auf 1,50 CHF) und PolyPeptide (+ 3,99 Prozent auf 33,90 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Meyer Burger Technology (-22,54 Prozent auf 1,34 CHF), Relief Therapeutics (-8,51 Prozent auf 2,15 CHF), Addex Therapeutics (-8,12 Prozent auf 0,07 CHF), Edisun Power Europe (-4,88 Prozent auf 58,50 CHF) und Kühne + Nagel International (-3,42 Prozent auf 245,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 485 219 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,827 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at