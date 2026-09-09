Freundlicher Handel: LUS-DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwoch fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Mittwoch erhöht sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 25 878,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 25 791,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 907,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26 364,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 520,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Stand von 23 798,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,34 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 185,60 EUR), RWE (+ 1,28 Prozent auf 60,02 EUR), EON SE (+ 1,02 Prozent auf 17,83 EUR), BASF (+ 0,41 Prozent auf 53,89 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,21 Prozent auf 38,87 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,53 Prozent auf 1 025,20 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 275,20 EUR), Deutsche Bank (-1,59 Prozent auf 35,18 EUR), Airbus SE (-1,51 Prozent auf 197,72 EUR) und Beiersdorf (-1,44 Prozent auf 75,34 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BASF-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 251 910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210,988 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,85 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at