Freundlicher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch aktuell aufwärts.

Am Mittwoch legt der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 18 383,50 Punkte zu.

Bei 18 392,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 353,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 165,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, wies der LUS-DAX 18 740,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 21.08.2023, bei 15 645,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,79 Prozent zu Buche. 18 888,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Porsche (+ 0,93 Prozent auf 69,68 EUR), Sartorius vz (+ 0,72 Prozent auf 237,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,61 Prozent auf 24,67 EUR), SAP SE (+ 0,50 Prozent auf 196,88 EUR) und BASF (+ 0,38 Prozent auf 43,52 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen RWE (-0,32 Prozent auf 31,44 EUR), QIAGEN (-0,31 Prozent auf 42,06 EUR), Merck (-0,29 Prozent auf 170,00 EUR), Siemens Healthineers (-0,23 Prozent auf 50,96 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,18 Prozent auf 37,85 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 118 832 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 230,080 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,52 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 8,88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

