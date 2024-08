Freundlicher Handel: MDAX letztendlich stärker

Am Dienstagabend zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag notierte der MDAX via XETRA schlussendlich 0,73 Prozent höher bei 24 330,04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 237,128 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,169 Prozent fester bei 24 193,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 152,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 24 352,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 052,24 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der MDAX mit 25 904,22 Punkten gehandelt. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 26 823,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, stand der MDAX bei 28 084,25 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,35 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 476,10 Punkte.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 19,30 Prozent auf 6,44 EUR), EVOTEC SE (+ 10,20 Prozent auf 5,94 EUR), Nordex (+ 4,34 Prozent auf 13,71 EUR), PUMA SE (+ 3,99 Prozent auf 36,20 EUR) und TUI (+ 3,63 Prozent auf 5,54 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-1,85 Prozent auf 18,00 EUR), Befesa (-1,73 Prozent auf 26,08 EUR), JENOPTIK (-1,48 Prozent auf 28,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,15 Prozent auf 137,40 EUR) und Aroundtown SA (-1,13 Prozent auf 2,01 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 320 828 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,849 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 4,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

