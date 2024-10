Freundlicher Handel: MDAX verbucht zum Start Zuschläge

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,41 Prozent höher bei 27 133,81 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 266,003 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,056 Prozent stärker bei 27 037,21 Punkten, nach 27 022,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 031,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 138,53 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 0,698 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.09.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 083,75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 059,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 24 423,49 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 1,10 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 4,68 Prozent auf 61,55 EUR), KION GROUP (+ 1,61 Prozent auf 35,24 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,60 Prozent auf 86,12 EUR), HelloFresh (+ 1,55 Prozent auf 8,65 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,31 Prozent auf 3,25 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Bilfinger SE (-2,32 Prozent auf 48,45 EUR), Hypoport SE (-1,18 Prozent auf 268,80 EUR), Befesa (-0,43 Prozent auf 23,32 EUR), PUMA SE (-0,33 Prozent auf 39,08 EUR) und TAG Immobilien (-0,32 Prozent auf 15,46 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 210 216 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 18,786 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

