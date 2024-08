Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,92 Prozent auf 19 528,73 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,385 Prozent fester bei 19 425,28 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 350,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 19 622,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 418,60 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 0,765 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 059,49 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.05.2024, den Wert von 18 736,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 376,55 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 18,04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 6,77 Prozent auf 133,81 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 5,29 Prozent auf 93,89 USD), CrowdStrike (+ 5,08 Prozent auf 277,61 USD), ON Semiconductor (+ 4,98 Prozent auf 78,35 USD) und PayPal (+ 4,64 Prozent auf 73,70 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Dollar Tree (-9,93 Prozent auf 85,08 USD), NVIDIA (-4,12 Prozent auf 120,43 USD), Warner Bros Discovery (-1,82 Prozent auf 7,83 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-0,77 Prozent auf 1 190,00 USD) und PepsiCo (-0,59 Prozent auf 172,89 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 44 859 429 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,115 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Diamondback Energy-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at