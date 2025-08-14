Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale am vierten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,02 Prozent nach oben auf 23 853,56 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,310 Prozent leichter bei 23 775,01 Punkten, nach 23 849,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23 908,26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 748,98 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,950 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22 855,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 319,21 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 14.08.2024, bei 19 022,68 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,72 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 23 969,27 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Amazon (+ 3,38 Prozent auf 232,14 USD), Netflix (+ 2,79 Prozent auf 1 238,03 USD), Verisk Analytics A (+ 1,54 Prozent auf 268,25 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,52 Prozent auf 570,11 USD) und Intel (+ 1,37 Prozent auf 22,53 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Enphase Energy (-7,45 Prozent auf 31,67 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,32 Prozent auf 369,17 USD), AppLovin A (-4,24 Prozent auf 427,47 USD), Lucid (-3,63 Prozent auf 2,26 USD) und Lululemon Athletica (-3,48 Prozent auf 193,51 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15 807 854 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,823 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,31 zu Buche schlagen. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,72 Prozent.

Redaktion finanzen.at