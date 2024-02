Freundlicher Handel: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Plus

Am Donnerstag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,95 Prozent auf 18 043,85 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,656 Prozent fester bei 17 991,67 Punkten, nach 17 874,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 068,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 866,26 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,410 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 596,27 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, den Wert von 15 987,60 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der NASDAQ 100 12 042,12 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,07 Prozent zu. Bei 18 091,62 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,06 Prozent auf 192,53 USD), Enphase Energy (+ 6,64 Prozent auf 127,01 USD), Marvell Technology (+ 6,10 Prozent auf 71,66 USD), Monster Beverage (+ 5,82 Prozent auf 59,10 USD) und GLOBALFOUNDRIES (+ 3,86 Prozent auf 54,67 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Xcel Energy (-8,64 Prozent auf 52,69 USD), Moderna (-5,38 Prozent auf 92,24 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2,18 Prozent auf 966,09 USD), Biogen (-2,14 Prozent auf 216,99 USD) und AstraZeneca (-1,82 Prozent auf 64,16 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 68 716 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,796 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at