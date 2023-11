Freundlicher Handel: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,74 Prozent stärker bei 14 919,55 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,31 Prozent auf 14 856,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 664,91 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 14 930,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 792,81 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,45 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2023, den Stand von 14 837,57 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 15 370,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 10 906,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 37,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 12,10 Prozent auf 4,54 USD), Warner Bros Discovery (+ 9,92 Prozent auf 11,08 USD), Starbucks (+ 9,48) Prozent auf 100,01 USD), PayPal (+ 6,58 Prozent auf 55,06 USD) und Tesla (+ 6,25 Prozent auf 218,51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Moderna (-6,52 Prozent auf 71,23 USD), Airbnb (-3,32 Prozent auf 115,50 USD), ANSYS (-2,12 Prozent auf 272,85 USD), Cognizant (-2,02 Prozent auf 63,65 USD) und Marriott (-1,64 Prozent auf 185,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 689 457 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,518 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at