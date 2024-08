Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittwochmittag mit Kursplus

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag.

Um 18:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,49 Prozent höher bei 17 574,76 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2,05 Prozent höher bei 17 499,23 Punkten in den Handel, nach 17 147,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 438,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 610,40 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,747 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 17 732,60 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 15 657,82 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 14 346,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 19,02 Prozent. Bei 18 671,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Powell Industries (+ 31,95 Prozent auf 175,83 USD), Modine Manufacturing (+ 16,16 Prozent auf 114,91 USD), Monro Muffler Brake (+ 15,82 Prozent auf 30,17 USD), NVIDIA (+ 12,02 Prozent auf 116,20 USD) und Ultralife Batteries (+ 12,02 Prozent auf 12,21 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Big 5 Sporting Goods (-32,85 Prozent auf 1,84 USD), Consumer Portfolio Services (-8,60 Prozent auf 9,14 USD), United Therapeutics (-5,89 Prozent auf 317,66 USD), JetBlue Airways (-5,26 Prozent auf 6,31 USD) und Taylor Devices (-4,36 Prozent auf 48,86 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38 553 717 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,092 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Ebix-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

