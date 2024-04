Freundlicher Handel: SLI-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwochnachmittag.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,15 Prozent fester bei 1 902,45 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,121 Prozent stärker bei 1 901,98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 899,69 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 896,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 903,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, lag der SLI bei 1 875,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, bewegte sich der SLI bei 1 763,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 749,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,36 Prozent auf 255,40 CHF), Lonza (+ 1,91 Prozent auf 543,20 CHF), Swatch (I) (+ 1,51 Prozent auf 208,10 CHF), Geberit (+ 0,96 Prozent auf 527,20 CHF) und Givaudan (+ 0,94 Prozent auf 4 061,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Re (-3,08 Prozent auf 111,80 CHF), Temenos (-2,53 Prozent auf 61,65 CHF), Zurich Insurance (-1,30 Prozent auf 477,30 CHF), Lindt (-0,95 Prozent auf 10 470,00 CHF) und ams (-0,65 Prozent auf 1,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 538 759 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 255,917 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at