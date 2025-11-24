Die Analysten der Baader Bank haben die Aktien des in Zürich notierten steirischen Chip- und Sensorenherstellers ams Osram auf "Buy" gestuft. Gleichzeitig legte der zuständige Experte Utsav Sinha das Kursziel (6-Monatssicht) auf 13,30 Schweizer Franken fest. Zum Vergleich: Die ams-Osram-Aktie notierte am Montagnachmittag an der Börse in Zürich bei 7,52 Franken.

Die Gewinnschätzungen wurden in Reaktion auf die Drittquartalszahlen gesenkt. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen die Baader-Experten mit einem Verlust von 1,00 Euro je Aktie, im Folgejahr 2026 mit plus 0,47 und 2027 mit plus 1,21 Euro je Aktie. Dividendenausschüttungen werden für diesen Zeitraum weiterhin nicht erwartet.

Analysierendes Institut Baader Bank

