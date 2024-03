Freundlicher Handel: SLI bewegt schlussendlich im Plus

Schlussendlich ging es im SLI im SIX-Handel um 0,32 Prozent aufwärts auf 1 914,66 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,128 Prozent auf 1 911,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 908,62 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1 917,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 909,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 26.02.2024, lag der SLI noch bei 1 863,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der SLI einen Stand von 1 780,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wies der SLI einen Wert von 1 680,34 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,57 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Straumann (+ 2,71 Prozent auf 142,30 CHF), Swisscom (+ 1,97 Prozent auf 548,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,76 Prozent auf 248,50 CHF), Lonza (+ 1,48 Prozent auf 533,80 CHF) und Swatch (I) (+ 1,39 Prozent auf 203,70 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Lindt (-2,66 Prozent auf 10 600,00 CHF), VAT (-1,17 Prozent auf 472,80 CHF), Schindler (-1,17 Prozent auf 228,50 CHF), SGS SA (-0,94 Prozent auf 86,50 CHF) und Givaudan (-0,79 Prozent auf 4 034,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 104 780 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 252,821 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. Im Index weist die Swiss Life-Aktie mit 5,70 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

