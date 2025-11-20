Novartis Aktie
SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich im Plus
Am Donnerstag notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,40 Prozent höher bei 2 028,47 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,905 Prozent auf 2 038,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 020,31 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 021,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 042,07 Zähler.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 1,17 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 2 039,28 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 2 023,28 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 20.11.2024, mit 1 903,08 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. 1 721,32 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 6,62 Prozent auf 344,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,83 Prozent auf 56,00 CHF), Richemont (+ 2,54 Prozent auf 165,70 CHF), Logitech (+ 2,31 Prozent auf 88,62 CHF) und Temenos (+ 1,48 Prozent auf 71,85 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Novartis (-1,45 Prozent auf 100,74 CHF), Lindt (-1,33 Prozent auf 11 880,00 CHF), Adecco SA (-0,66 Prozent auf 24,12 CHF), Kühne + Nagel International (-0,59 Prozent auf 151,05 CHF) und Nestlé (-0,44 Prozent auf 79,07 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 410 444 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 262,981 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,10 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
