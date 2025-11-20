Handel in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen

Der SMI befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag notiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,26 Prozent höher bei 12 562,78 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,445 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,715 Prozent höher bei 12 620,19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 530,62 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 531,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 640,19 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,555 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 635,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 276,26 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Stand von 11 539,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,83 Prozent auf 56,00 CHF), Richemont (+ 2,54 Prozent auf 165,70 CHF), Logitech (+ 2,31 Prozent auf 88,62 CHF), Alcon (+ 1,32 Prozent auf 61,30 CHF) und Partners Group (+ 1,25 Prozent auf 922,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Novartis (-1,45 Prozent auf 100,74 CHF), Kühne + Nagel International (-0,59 Prozent auf 151,05 CHF), Nestlé (-0,44 Prozent auf 79,07 CHF), Swisscom (-0,43 Prozent auf 575,00 CHF) und Swiss Re (-0,22 Prozent auf 137,70 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 410 444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 262,981 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

2025 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at