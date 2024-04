Freundlicher Handel: SMI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

So performte der SMI zum Handelsende.

Der SMI kletterte im SIX-Handel schlussendlich um 0,74 Prozent auf 11 344,32 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,229 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,745 Prozent fester bei 11 344,52 Punkten, nach 11 260,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 294,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 360,42 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,345 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 26.03.2024, lag der SMI noch bei 11 680,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wurde der SMI mit 11 390,13 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, notierte der SMI bei 11 364,91 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,56 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Sika (+ 3,04 Prozent auf 264,20 CHF), Lonza (+ 2,72 Prozent auf 527,80 CHF), Geberit (+ 2,55 Prozent auf 495,50 CHF), Sonova (+ 2,11 Prozent auf 257,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,80 Prozent auf 242,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Zurich Insurance (-0,61 Prozent auf 439,90 CHF), Novartis (-0,56 Prozent auf 89,50 CHF), Swisscom (-0,30 Prozent auf 505,00 CHF), Swiss Re (+ 0,00 Prozent auf 99,50 CHF) und UBS (+ 0,40 Prozent auf 25,06 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 487 692 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,084 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,57 zu Buche schlagen. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at