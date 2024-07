Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,19 Prozent stärker bei 4 900,68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,221 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 902,41 Zählern und damit 0,224 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 891,46 Punkte).

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 910,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 870,51 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,56 Prozent. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 915,47 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 18.04.2024, mit 4 936,57 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, bei 4 369,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 8,59 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Stellantis (+ 2,51 Prozent auf 19,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,10 Prozent auf 64,68 EUR), BMW (+ 1,85 Prozent auf 91,36 EUR), Bayer (+ 1,39 Prozent auf 27,05 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,27 Prozent auf 107,80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens (-2,72 Prozent auf 173,54 EUR), SAP SE (-0,49 Prozent auf 182,36 EUR), Infineon (-0,46 Prozent auf 34,77 EUR), Eni (-0,11 Prozent auf 14,13 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,17 Prozent auf 459,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 483 605 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 384,688 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,55 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

