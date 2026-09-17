Freundlicher Handel: SPI beendet die Sitzung im Plus

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX schlussendlich 0,70 Prozent stärker bei 19 694,77 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,400 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,288 Prozent stärker bei 19 613,45 Punkten, nach 19 557,13 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 19 591,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 745,86 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,853 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20 181,31 Punkten auf. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 19 511,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der SPI 16 695,87 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,96 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell AEVIS VICTORIA SA (+ 8,03 Prozent auf 14,80 CHF), Adval Tech (+ 7,77 Prozent auf 41,60 CHF), LEM (+ 7,69 Prozent auf 560,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 6,50 Prozent auf 55,70 CHF) und Ascom (+ 5,90 Prozent auf 5,56 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Rieter (-16,30 Prozent auf 2,47 CHF), ASMALLWORLD (-7,32 Prozent auf 0,57 CHF), Xlife Sciences (-7,06 Prozent auf 12,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,04 Prozent auf 4,98 CHF) und Perrot Duval SA (-5,26 Prozent auf 108,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 718 198 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 309,365 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at