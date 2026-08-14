Freundlicher Handel: SPI beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Am Freitagmorgen geht es für den SPI erneut nach oben.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent stärker bei 20 446,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,101 Prozent auf 20 433,91 Punkte an der Kurstafel, nach 20 413,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 446,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20 433,91 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,522 Prozent abwärts. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 14.07.2026, den Stand von 20 036,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, einen Stand von 18 684,24 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 16 698,66 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12,08 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 6,36 Prozent auf 5,85 CHF), Molecular Partners (+ 4,33 Prozent auf 3,37 CHF), VZ (+ 4,18 Prozent auf 169,60 CHF), Temenos (+ 4,16 Prozent auf 76,30 CHF) und Bellevue (+ 3,54 Prozent auf 7,60 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Perrot Duval SA (-5,59 Prozent auf 76,00 CHF), SHL Telemedicine (-5,14 Prozent auf 1,02 CHF), ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), Edisun Power Europe (-4,32 Prozent auf 66,40 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3,54 Prozent auf 22,32 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 234 161 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 313,774 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at