Freundlicher Handel: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

So performte der STOXX 50 zum Handelsende.

Letztendlich ging der STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 4 371,48 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor eröffnete der Index bei 4 361,87 Zählern und damit 0,081 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 365,40 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 403,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 353,18 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,144 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 4 351,03 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, bei 4 515,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 966,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 6,83 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 1,52 Prozent auf 46,31 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,13 Prozent auf 45,70 GBP), SAP SE (+ 0,98 Prozent auf 194,42 EUR), UniCredit (+ 0,89 Prozent auf 36,45 EUR) und BAT (+ 0,84 Prozent auf 29,84 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Novartis (-1,36 Prozent auf 97,47 CHF), GSK (-0,99 Prozent auf 16,55 GBP), AstraZeneca (-0,79 Prozent auf 123,08 GBP), Unilever (-0,64 Prozent auf 49,68 GBP) und Nestlé (-0,61 Prozent auf 87,76 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 34 832 068 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 524,598 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,33 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

