Freundlicher Handel: STOXX 50 mit Zuschlägen

Um 15:42 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,05 Prozent auf 4 310,38 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,033 Prozent auf 4 306,94 Punkte an der Kurstafel, nach 4 308,37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 262,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 314,93 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,273 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2024, wies der STOXX 50 4 521,10 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, stand der STOXX 50 bei 4 478,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, lag der STOXX 50 bei 3 964,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2,47 Prozent auf 24,51 EUR), Allianz (+ 2,17 Prozent auf 254,60 EUR), Siemens (+ 1,73 Prozent auf 158,64 EUR), GSK (+ 1,43 Prozent auf 15,57 GBP) und Enel (+ 0,67 Prozent auf 6,44 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,73 Prozent auf 36,40 EUR), Zurich Insurance (-1,61 Prozent auf 457,60 CHF), BP (-1,33 Prozent auf 4,31 GBP), Unilever (-1,18 Prozent auf 47,88 GBP) und AstraZeneca (-0,93 Prozent auf 125,72 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 8 431 759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 525,153 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

