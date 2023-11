Freundlicher Handel: TecDAX freundlich

Am Mittwoch springt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,60 Prozent auf 3 129,89 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 466,415 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,115 Prozent tiefer bei 3 107,70 Punkten in den Handel, nach 3 111,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 106,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 131,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,614 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 2 843,38 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.08.2023, den Wert von 3 098,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, wurde der TecDAX auf 3 088,53 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 7,68 Prozent. Bei 3 350,46 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 788,38 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,91 Prozent auf 57,20 EUR), United Internet (+ 2,15 Prozent auf 20,00 EUR), TeamViewer (+ 1,76 Prozent auf 13,33 EUR), Nagarro SE (+ 1,59 Prozent auf 86,20 EUR) und SAP SE (+ 1,53 Prozent auf 141,58 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil ADTRAN (-4,63 Prozent auf 5,36 USD), MorphoSys (-4,54 Prozent auf 16,10 EUR), Bechtle (-1,74 Prozent auf 45,83 EUR), Nordex (-0,89 Prozent auf 10,06 EUR) und ATOSS Software (-0,46 Prozent auf 218,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 634 408 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 163,664 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die SMA Solar-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at