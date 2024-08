Freundlicher Handel: TecDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Am Mittwoch notierte der TecDAX via XETRA letztendlich 0,53 Prozent fester bei 3 290,40 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 519,712 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,411 Prozent auf 3 286,37 Punkte an der Kurstafel, nach 3 272,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 277,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 303,28 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,474 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, stand der TecDAX bei 3 408,93 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 14.05.2024, einen Stand von 3 422,77 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, bei 3 148,40 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 1,03 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 6,36 Prozent auf 18,06 EUR), 1&1 (+ 3,83 Prozent auf 13,02 EUR), Nemetschek SE (+ 2,24 Prozent auf 89,05 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,14 Prozent auf 62,15 EUR) und SMA Solar (+ 1,36 Prozent auf 22,30 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-4,66 Prozent auf 73,70 EUR), CANCOM SE (-2,95 Prozent auf 28,26 EUR), PNE (-1,39 Prozent auf 14,18 EUR), Energiekontor (-1,37 Prozent auf 57,50 EUR) und JENOPTIK (-1,14 Prozent auf 27,68 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 291 491 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,818 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die 1&1-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,26 Prozent.

Redaktion finanzen.at