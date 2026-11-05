Frontdoor, Inc. Bottom Line Advances In Q3

(RTTNews) - Frontdoor, Inc. (FTDR) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $116 million, or $1.65 per share. This compares with $106 million, or $1.42 per share, last year.

Excluding items, Frontdoor, Inc. reported adjusted earnings of $127 million or $1.81 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.0% to $655 million from $618 million last year.

Frontdoor, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $116 Mln. vs. $106 Mln. last year. -EPS: $1.65 vs. $1.42 last year. -Revenue: $655 Mln vs. $618 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 453 M To $ 463 M Full year revenue guidance: $ 2.205 B To $ 2.215 B