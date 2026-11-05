frontdoor Aktie
WKN DE: A2N6K1 / ISIN: US35905A1097
|
05.11.2026 18:35:36
Frontdoor, Inc. Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Frontdoor, Inc. (FTDR) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $116 million, or $1.65 per share. This compares with $106 million, or $1.42 per share, last year.
Excluding items, Frontdoor, Inc. reported adjusted earnings of $127 million or $1.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.0% to $655 million from $618 million last year.
Frontdoor, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $116 Mln. vs. $106 Mln. last year. -EPS: $1.65 vs. $1.42 last year. -Revenue: $655 Mln vs. $618 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 453 M To $ 463 M Full year revenue guidance: $ 2.205 B To $ 2.215 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu frontdoor inc Registered Shs When Issued
|
04.11.26
|Ausblick: frontdoor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: frontdoor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: frontdoor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: frontdoor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu frontdoor inc Registered Shs When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|frontdoor inc Registered Shs When Issued
|87,00
|2,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.