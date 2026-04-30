FTI Consulting Aktie
WKN: 907337 / ISIN: US3029411093
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30.04.2026 13:45:51
FTI Consulting Inc. Q1 Sales Increase
(RTTNews) - FTI Consulting Inc. (FCN) announced earnings for first quarter of $57.63 million
The company's bottom line totaled $57.63 million, or $1.90 per share. This compares with $61.82 million, or $1.74 per share, last year.
Excluding items, FTI Consulting Inc. reported adjusted earnings of $57.63 million or $1.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.5% to $983.35 million from $898.28 million last year.
FTI Consulting Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $57.63 Mln. vs. $61.82 Mln. last year. -EPS: $1.90 vs. $1.74 last year. -Revenue: $983.35 Mln vs. $898.28 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.90 To $ 9.60 Full year revenue guidance: $ 3.940 B To $ 4.100 B
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