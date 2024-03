FTSE 100 aktuell: FTSE 100 fällt am Donnerstagnachmittag zurück

Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent auf 7 736,89 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,372 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 772,17 Punkten, nach 7 772,17 Punkten am Vortag.

Bei 7 778,39 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 736,89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,01 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 568,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 648,98 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 14.03.2023, mit 7 637,11 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,199 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 785,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Informa (+ 2,04 Prozent auf 8,22 GBP), ConvaTec (+ 1,48 Prozent auf 2,87 GBP), The Berkeley Group (+ 1,19 Prozent auf 46,60 GBP), Smurfit Kappa (+ 1,05 Prozent auf 40,59 EUR) und Weir Group (+ 0,92 Prozent auf 19,72 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Anglo American (-5,75 Prozent auf 18,26 GBP), NatWest Group (-4,83 Prozent auf 2,41 GBP), Segro (-3,78 Prozent auf 8,50 GBP), StJamess Place (-3,16 Prozent auf 4,23 GBP) und Ocado Group (-2,84 Prozent auf 4,58 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 45 179 824 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 189,416 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,33 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at