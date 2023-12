FTSE 100 aktuell: FTSE 100 sackt am Mittag ab

Am Montag notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,33 Prozent leichter bei 7 504,27 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,348 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 529,35 Punkten, nach 7 529,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 529,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 476,85 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Wert von 7 417,73 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 04.09.2023, bei 7 452,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 556,23 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 0,660 Prozent abwärts. Bei 8 047,06 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 3,61 Prozent auf 6,16 GBP), Rolls-Royce (+ 3,51 Prozent auf 2,86 GBP), D S Smith (+ 2,06 Prozent auf 3,03 GBP), StJamess Place (+ 1,94 Prozent auf 6,71 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,91 Prozent auf 6,00 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Flutter Entertainment (-3,53 Prozent auf 121,50 GBP), Anglo American (-2,83 Prozent auf 22,46 GBP), United Utilities (-2,47 Prozent auf 10,65 GBP), BP (-2,26 Prozent auf 4,68 GBP) und Rio Tinto (-2,11 Prozent auf 54,81 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 14 870 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 196,022 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at