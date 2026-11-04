FTSE 100

10 782,66
-46,55
-0,43 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
FTSE 100-Entwicklung 04.11.2026 15:58:45

FTSE 100 aktuell: So steht der FTSE 100 am Nachmittag

FTSE 100 aktuell: So steht der FTSE 100 am Nachmittag

Der FTSE 100 gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt.

Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 1,77 Prozent aufwärts auf 10 826,72 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,268 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,011 Prozent leichter bei 10 637,28 Punkten, nach 10 638,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 631,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 847,26 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,906 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Wert von 10 461,95 Punkten auf. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 10 879,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 714,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,80 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 6,74 Prozent auf 24,40 GBP), Bank of Georgia Group (+ 6,44 Prozent auf 128,90 GBP), Marks Spencer (+ 6,01 Prozent auf 4,39 GBP), Endeavour Mining (+ 5,48 Prozent auf 37,52 GBP) und NatWest Group (+ 5,00 Prozent auf 6,09 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Weir Group (-7,68 Prozent auf 24,28 GBP), Ithaca Energy (-5,98 Prozent auf 2,64 GBP), Computacenter (-2,87 Prozent auf 49,00 GBP), BAE Systems (-1,64 Prozent auf 20,41 GBP) und BP (-1,60 Prozent auf 5,80 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 70 499 518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 267,221 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BAE Systems plc 22,30 -0,04% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 141,00 -4,73% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,94 -0,51% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,76 0,93% BP plc (British Petrol)
Computacenter PLC 55,00 0,00% Computacenter PLC
Endeavour Mining PLC 48,81 -1,01% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 29,74 -1,26% Fresnillo PLC
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,11 0,45% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,15 -0,22% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 5,25 0,00% Marks & Spencer plc
NatWest Group PLC Registered Shs 7,07 -0,62% NatWest Group PLC Registered Shs
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,77 0,54% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Weir Group PLC 27,60 -0,72% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 782,66 -0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein
An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen