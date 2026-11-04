FTSE 100 aktuell: So steht der FTSE 100 am Nachmittag

Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 1,77 Prozent aufwärts auf 10 826,72 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,268 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,011 Prozent leichter bei 10 637,28 Punkten, nach 10 638,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 631,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 847,26 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,906 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Wert von 10 461,95 Punkten auf. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 10 879,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 714,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,80 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 6,74 Prozent auf 24,40 GBP), Bank of Georgia Group (+ 6,44 Prozent auf 128,90 GBP), Marks Spencer (+ 6,01 Prozent auf 4,39 GBP), Endeavour Mining (+ 5,48 Prozent auf 37,52 GBP) und NatWest Group (+ 5,00 Prozent auf 6,09 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Weir Group (-7,68 Prozent auf 24,28 GBP), Ithaca Energy (-5,98 Prozent auf 2,64 GBP), Computacenter (-2,87 Prozent auf 49,00 GBP), BAE Systems (-1,64 Prozent auf 20,41 GBP) und BP (-1,60 Prozent auf 5,80 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 70 499 518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 267,221 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at