FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,24 Prozent fester bei 7 743,63 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,374 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 724,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 724,95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 745,99 Punkte, das Tagestief hingegen 7 724,95 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,599 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.11.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 455,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.09.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 601,85 Punkte. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 28.12.2022, bei 7 497,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 2,51 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Prudential (+ 1,40 Prozent auf 8,85 GBP), Fresnillo (+ 1,34 Prozent auf 6,05 GBP), Antofagasta (+ 1,17 Prozent auf 17,30 GBP), Burberry (+ 0,88 Prozent auf 14,35 GBP) und Mondi (+ 0,87 Prozent auf 15,63 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil BT Group (-1,47 Prozent auf 1,24 GBP), Smurfit Kappa (-0,67 Prozent auf 36,48 EUR), The Berkeley Group (-0,38 Prozent auf 47,39 GBP), Centrica (-0,25 Prozent auf 1,42 GBP) und Airtel Africa (-0,23 Prozent auf 1,30 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 426 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 192,743 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index verzeichnet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at