Prudential Aktie

WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

Langfristige Performance 07.11.2025 10:04:27

FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Prudential-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Prudential-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,44 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hat, hat nun 958,136 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 343,08 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Anteils am 06.11.2025 auf 10,80 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 3,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Prudential bezifferte sich zuletzt auf 27,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Prudential plcmehr Nachrichten

Analysen zu Prudential plcmehr Analysen

05.08.24 Prudential Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Prudential plc 12,10 -2,42% Prudential plc

