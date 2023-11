FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück

Um 09:11 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,24 Prozent leichter bei 7 485,96 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,331 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 504,25 Punkte an der Kurstafel, nach 7 504,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 506,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 478,52 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 20.10.2023, bei 7 402,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 262,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, den Wert von 7 385,52 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,902 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 206,82 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Diploma (+ 3,51 Prozent auf 31,26 GBP), Antofagasta (+ 1,41 Prozent auf 13,99 GBP), Frasers Group (+ 1,41 Prozent auf 8,80 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,36 Prozent auf 90,62 GBP) und Halma (+ 1,22 Prozent auf 20,78 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Ashtead (-13,22 Prozent auf 45,51 GBP), Compass Group (-5,90 Prozent auf 19,69 GBP), Ocado Group (-1,55 Prozent auf 5,52 GBP), Bunzl (-1,53 Prozent auf 29,00 GBP) und AstraZeneca (-1,38 Prozent auf 101,18 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 300 234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 195,781 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at