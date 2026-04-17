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FTSE 100 im Blick 17.04.2026 15:59:02

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Plus

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Plus

Der FTSE 100 verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Um 15:41 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,43 Prozent auf 10 635,34 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,004 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent fester bei 10 590,35 Punkten, nach 10 589,99 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 548,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 661,13 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,320 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 403,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 10 235,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 275,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,88 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit easyJet (+ 7,32 Prozent auf 3,99 GBP), Rolls-Royce (+ 6,19 Prozent auf 13,28 GBP), International Consolidated Airlines (+ 5,49 Prozent auf 4,07 GBP), Intertek (+ 5,05 Prozent auf 49,95 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 4,70 Prozent auf 18,75 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen SSE (-7,22 Prozent auf 24,54 GBP), BP (-6,82 Prozent auf 5,44 GBP), Centrica (-6,68 Prozent auf 1,94 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,53 Prozent auf 31,98 GBP) und Vodafone Group (-3,05 Prozent auf 1,13 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 45 664 112 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 264,092 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

2027 präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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