FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: Über diese Dividende können sich Barratt Developments-Anleger freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Barratt Developments am 05.11.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,18 GBP für das Jahr 2025. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 0,16 GBP angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung lässt sich Barratt Developments 249,30 Mio. GBP kosten. Damit wurde die Barratt Developments-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,87 Prozent gekürzt.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging der Barratt Developments-Anteilsschein via London bei einem Wert von 3,75 GBP aus dem Geschäft. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den Barratt Developments-Anteilsschein. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Dividendenauszahlung an die Barratt Developments-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das Barratt Developments-Papier eine Dividendenrendite von 3,71 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,43 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Barratt Developments-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren sank der Barratt Developments-Aktienkurs via London um 2,67 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 393,75 Prozent stärker zugenommen als der Barratt Developments-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Barratt Developments

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,16 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,21 Prozent hinzugewinnen.

Barratt Developments-Basisdaten

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Barratt Developments steht aktuell bei 5,266 Mrd. GBP. Barratt Developments weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,87 auf. Der Umsatz von Barratt Developments betrug in 2025 5,578 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,14 GBP.

Redaktion finanzen.at