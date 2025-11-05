Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
05.11.2025 15:59:45
Optimismus in London: Am Nachmittag Pluszeichen im FTSE 100
Um 15:42 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,39 Prozent nach oben auf 9 752,51 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,773 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 714,98 Punkten, nach 9 714,96 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 9 756,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 680,51 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,363 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9 491,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 142,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der FTSE 100 bei 8 172,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,07 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im FTSE 100
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Burberry (+ 2,57 Prozent auf 11,99 GBP), BAT (+ 1,98 Prozent auf 41,30 GBP), Imperial Brands (+ 1,75 Prozent auf 31,31 GBP), Whitbread (+ 1,75 Prozent auf 28,49 GBP) und Howden Joinery Group (+ 1,58 Prozent auf 8,66 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-2,38 Prozent auf 1,67 GBP), Weir Group (-2,22 Prozent auf 28,16 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,03 Prozent auf 11,30 GBP), Fresnillo (-1,47 Prozent auf 21,40 GBP) und Ocado Group (-1,33 Prozent auf 2,08 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 27 728 931 Aktien gehandelt. Mit 217,367 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,42 erwartet. Mit 9,09 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
