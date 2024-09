FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Beazley-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Beazley-Aktie an diesem Tag bei 4,08 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 450,980 Beazley-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 848,04 GBP, da sich der Wert einer Beazley-Aktie am 09.09.2024 auf 7,69 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +88,48 Prozent.

Beazley markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at