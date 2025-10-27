Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Rentable Compass Group-Anlage?
|
27.10.2025 10:04:55
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Compass Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,34 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 54,540 Compass Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (26,37 GBP), wäre das Investment nun 1 438,23 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,82 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Compass Group belief sich zuletzt auf 44,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
