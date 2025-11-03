FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Compass Group-Investment gewesen.

Am 03.11.2020 wurde die Compass Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Compass Group-Papier bei 10,89 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 918,274 Compass Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.10.2025 auf 25,21 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 149,68 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 131,50 Prozent angewachsen.

Compass Group war somit zuletzt am Markt 42,73 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at