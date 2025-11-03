Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Performance unter der Lupe
|
03.11.2025 10:04:18
FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren
Am 03.11.2020 wurde die Compass Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Compass Group-Papier bei 10,89 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 918,274 Compass Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.10.2025 auf 25,21 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 149,68 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 131,50 Prozent angewachsen.
Compass Group war somit zuletzt am Markt 42,73 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plcmehr Nachrichten
|
03.11.25
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.10.25
|Gewinne in London: Am Freitagnachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
23.10.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
20.10.25
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel wäre ein Compass Group-Investment von vor einem Jahr heute wert (finanzen.at)
|
13.10.25
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)