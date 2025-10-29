Mittwochshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen

Am Mittwoch steigt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,52 Prozent auf 9 747,07 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,773 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 696,77 Punkte an der Kurstafel, nach 9 696,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 9 787,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 9 696,75 Punkten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,05 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 299,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 136,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 219,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,00 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 787,63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Next (+ 7,87 Prozent auf 144,60 GBP), Glencore (+ 6,73 Prozent auf 3,75 GBP), Fresnillo (+ 6,24 Prozent auf 22,82 GBP), GSK (+ 5,99 Prozent auf 17,43 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 3,21 Prozent auf 18,33 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil B&M European Value Retail SA Reg (-2,77 Prozent auf 1,84 GBP), Sage (-2,47 Prozent auf 11,46 GBP), Vodafone Group (-2,39 Prozent auf 0,91 GBP), Croda International (-2,17 Prozent auf 28,81 GBP) und Compass Group (-2,08 Prozent auf 25,44 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42 884 149 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 218,650 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die WPP 2012-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at