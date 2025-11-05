FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Frasers Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Frasers Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Frasers Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,75 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Frasers Group-Aktie investierten, hätten nun 12,903 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2025 88,26 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,84 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,74 Prozent verringert.

Frasers Group wurde am Markt mit 2,98 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at