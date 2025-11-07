Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|LSE-Handel im Blick
|
07.11.2025 15:59:18
Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben
Am Freitag steht der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,87 Prozent im Minus bei 9 650,77 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,801 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 9 735,75 Punkte an der Kurstafel, nach 9 735,78 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 638,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 735,75 Punkten.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,684 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 483,58 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Stand von 9 100,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 140,74 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,84 Prozent zu. Bei 9 787,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Hikma Pharmaceuticals (+ 2,63 Prozent auf 15,62 GBP), WPP 2012 (+ 1,83 Prozent auf 2,75 GBP), Diageo (+ 1,70 Prozent auf 17,09 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,31 Prozent auf 35,60 GBP) und Frasers Group (+ 1,23 Prozent auf 6,99 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Rightmove (-12,54 Prozent auf 5,73 GBP), International Consolidated Airlines (-10,63 Prozent auf 3,70 GBP), Auto Trader Group (-6,04 Prozent auf 7,50 GBP), Experian (-4,04 Prozent auf 33,74 GBP) und BT Group (-3,72 Prozent auf 1,75 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die International Consolidated Airlines-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 34 667 689 Aktien gehandelt. Mit 219,576 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
2025 weist die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 9,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.11.25
|IAG: Schwächeres US-Geschäft lastet auf Umsätzen - Aktie bricht ein (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.11.25
|IAG says US market improving after summer air travel slowdown (Financial Times)
|
03.11.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Auto Trader Group PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|146,55
|1,52%
|Auto Trader Group PLC
|8,45
|-5,06%
|BT Group plc
|1,98
|-4,81%
|Coca-Cola HBC AG
|39,88
|1,42%
|Diageo plc
|19,15
|1,32%
|Experian PLC
|38,20
|-1,04%
|Frasers Group PLC Registered Shs
|7,83
|2,02%
|Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|17,30
|-11,28%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,22
|-10,09%
|Legal & General plc
|2,76
|3,76%
|Rightmove PLC Registered Shs
|6,35
|-14,19%
|Smiths PLC
|28,10
|-1,40%
|WPP 2012 PLC
|3,08
|0,65%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 682,57
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.