WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Der FTSE 100 zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Am Freitag steht der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,87 Prozent im Minus bei 9 650,77 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,801 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 9 735,75 Punkte an der Kurstafel, nach 9 735,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 638,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 735,75 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,684 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 483,58 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Stand von 9 100,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 140,74 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,84 Prozent zu. Bei 9 787,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Hikma Pharmaceuticals (+ 2,63 Prozent auf 15,62 GBP), WPP 2012 (+ 1,83 Prozent auf 2,75 GBP), Diageo (+ 1,70 Prozent auf 17,09 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,31 Prozent auf 35,60 GBP) und Frasers Group (+ 1,23 Prozent auf 6,99 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Rightmove (-12,54 Prozent auf 5,73 GBP), International Consolidated Airlines (-10,63 Prozent auf 3,70 GBP), Auto Trader Group (-6,04 Prozent auf 7,50 GBP), Experian (-4,04 Prozent auf 33,74 GBP) und BT Group (-3,72 Prozent auf 1,75 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die International Consolidated Airlines-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 34 667 689 Aktien gehandelt. Mit 219,576 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

2025 weist die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 9,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

