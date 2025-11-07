Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,62 Prozent leichter bei 9 675,65 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,801 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 9 735,75 Punkten in den Handel, nach 9 735,78 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 675,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 9 735,75 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,428 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 9 483,58 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Stand von 9 100,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 140,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 17,14 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Hikma Pharmaceuticals (+ 1,25 Prozent auf 15,41 GBP), Frasers Group (+ 1,16 Prozent auf 6,98 GBP), Vodafone Group (+ 0,80 Prozent auf 0,88 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 0,61 Prozent auf 95,76 GBP) und Glencore (+ 0,51 Prozent auf 3,62 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Rightmove (-12,88 Prozent auf 5,71 GBP), International Consolidated Airlines (-8,14 Prozent auf 3,80 GBP), Auto Trader Group (-4,61 Prozent auf 7,62 GBP), BT Group (-3,31 Prozent auf 1,75 GBP) und Experian (-3,25 Prozent auf 34,02 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 036 457 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 219,576 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at