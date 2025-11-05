Hiscox Aktie

Hiscox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hiscox-Performance im Blick 05.11.2025 16:05:15

FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Hiscox eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Hiscox-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,65 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 93,897 Hiscox-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Hiscox-Papiere wären am 04.11.2025 1 275,12 GBP wert, da der Schlussstand 13,58 GBP betrug. Mit einer Performance von +27,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Hiscox einen Börsenwert von 4,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hiscox Ltdmehr Nachrichten