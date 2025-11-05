Hiscox Aktie
WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389
|Hiscox-Performance im Blick
|
05.11.2025 16:05:15
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr eingebracht
Hiscox-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,65 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 93,897 Hiscox-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Hiscox-Papiere wären am 04.11.2025 1 275,12 GBP wert, da der Schlussstand 13,58 GBP betrug. Mit einer Performance von +27,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Hiscox einen Börsenwert von 4,50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
