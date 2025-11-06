Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Anleger in London schicken den FTSE 100 heute erneut ins Plus.

Am Donnerstag springt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,03 Prozent auf 9 779,59 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,780 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 777,10 Punkte an der Kurstafel, nach 9 777,08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 9 767,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 9 786,13 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,641 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 479,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 164,31 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 166,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 18,40 Prozent zu. Bei 9 787,63 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Auto Trader Group (+ 4,26 Prozent auf 8,07 GBP), IMI (+ 4,08 Prozent auf 25,00 GBP), Antofagasta (+ 2,64 Prozent auf 27,23 GBP), BT Group (+ 2,56 Prozent auf 1,85 GBP) und NatWest Group (+ 2,48 Prozent auf 6,03 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Hikma Pharmaceuticals (-10,29 Prozent auf 15,89 GBP), Smith Nephew (-9,40 Prozent auf 12,63 GBP), Howden Joinery Group (-3,50 Prozent auf 8,41 GBP), Hiscox (-2,26 Prozent auf 13,43 GBP) und Diageo (-2,06 Prozent auf 17,61 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 16 732 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 220,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die WPP 2012-Aktie weist mit 4,37 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 9,02 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

