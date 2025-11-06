Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
FTSE 100-Performance im Blick 06.11.2025 09:30:09

Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Anleger in London schicken den FTSE 100 heute erneut ins Plus.

Am Donnerstag springt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,03 Prozent auf 9 779,59 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,780 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 777,10 Punkte an der Kurstafel, nach 9 777,08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 9 767,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 9 786,13 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,641 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 479,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 164,31 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 166,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 18,40 Prozent zu. Bei 9 787,63 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Auto Trader Group (+ 4,26 Prozent auf 8,07 GBP), IMI (+ 4,08 Prozent auf 25,00 GBP), Antofagasta (+ 2,64 Prozent auf 27,23 GBP), BT Group (+ 2,56 Prozent auf 1,85 GBP) und NatWest Group (+ 2,48 Prozent auf 6,03 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Hikma Pharmaceuticals (-10,29 Prozent auf 15,89 GBP), Smith Nephew (-9,40 Prozent auf 12,63 GBP), Howden Joinery Group (-3,50 Prozent auf 8,41 GBP), Hiscox (-2,26 Prozent auf 13,43 GBP) und Diageo (-2,06 Prozent auf 17,61 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 16 732 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 220,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die WPP 2012-Aktie weist mit 4,37 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 9,02 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Smith & Nephew plcmehr Nachrichten

Analysen zu Smith & Nephew plcmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 31,16 1,33% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 145,10 0,52% AstraZeneca PLC
Auto Trader Group PLC 8,30 -6,74% Auto Trader Group PLC
BT Group plc 2,02 -2,88% BT Group plc
Diageo plc 19,05 0,79% Diageo plc
Hikma Pharmaceuticals PLCShs 17,10 -12,31% Hikma Pharmaceuticals PLCShs
Hiscox Ltd 15,20 1,33% Hiscox Ltd
Howden Joinery Group PLC 9,05 0,00% Howden Joinery Group PLC
IMI PLC 27,60 -1,43% IMI PLC
Legal & General plc 2,78 4,51% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,06 2,43% Lloyds Banking Group
NatWest Group PLC Registered Shs 6,73 -0,12% NatWest Group PLC Registered Shs
Smith & Nephew plc 13,85 -10,65% Smith & Nephew plc
Smiths PLC 28,38 -0,42% Smiths PLC
WPP 2012 PLC 3,04 -0,65% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 704,99 -0,32%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen