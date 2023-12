FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Rolls-Royce-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rolls-Royce-Aktie bei 1,17 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 85,470 Rolls-Royce-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rolls-Royce-Anteile wären am 08.12.2023 247,26 GBP wert, da der Schlussstand 2,89 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 147,26 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Rolls-Royce betrug jüngst 24,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at