FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sage-Aktien gewesen.

Das Sage-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,35 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,743 Sage-Anteilen. Die gehaltenen Sage-Anteile wären am 28.10.2025 184,90 GBP wert, da der Schlussstand 11,75 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 184,90 GBP, was einer positiven Performance von 84,90 Prozent entspricht.

Sage war somit zuletzt am Markt 11,23 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at