Sage-Investment 05.11.2025 10:05:10

FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sage von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sage-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.11.2015 wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,45 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 183,486 Sage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 2 110,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,50 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +111,01 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 11,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

