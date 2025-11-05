Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Sage-Investment
|
05.11.2025 10:05:10
FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sage von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 05.11.2015 wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,45 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 183,486 Sage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 2 110,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,50 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +111,01 Prozent.
Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 11,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sage PLCmehr Nachrichten
|
05.11.25
|FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sage von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
22.10.25
|FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sage von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Sage PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sage PLC
|12,29
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.