FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sage von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sage-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.11.2015 wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,45 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 183,486 Sage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 2 110,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,50 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +111,01 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 11,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at