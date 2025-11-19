FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Segro von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Segro-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Segro-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Segro-Papiers betrug an diesem Tag 7,64 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 309,586 Segro-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,02 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9 188,06 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,12 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Segro eine Börsenbewertung in Höhe von 9,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at