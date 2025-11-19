Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Langfristige Investition
|
19.11.2025 10:05:09
FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Segro von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Segro-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Segro-Papiers betrug an diesem Tag 7,64 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 309,586 Segro-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,02 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9 188,06 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,12 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Segro eine Börsenbewertung in Höhe von 9,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Segro PLC (REIT)mehr Nachrichten
|
19.11.25
|FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Segro von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
12.11.25
|FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Segro-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.11.25
|FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Segro-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse London: FTSE 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zurück (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Segro PLC (REIT)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Segro PLC (REIT)
|7,75
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.