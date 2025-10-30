Airtel Africa Aktie

FTSE 100 im Blick 30.10.2025 12:27:14

LSE-Handel FTSE 100 fällt zurück

Der FTSE 100 zeigt sich am Donnerstag leichter.

Am Donnerstag fällt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,52 Prozent auf 9 705,32 Punkte zurück. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,782 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 756,13 Punkten, nach 9 756,14 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 756,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 698,08 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,619 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 9 350,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 136,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, lag der FTSE 100 bei 8 159,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,50 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Airtel Africa (+ 3,54 Prozent auf 2,78 GBP), Standard Chartered (+ 1,85 Prozent auf 15,44 GBP), easyJet (+ 1,26 Prozent auf 4,83 GBP), J Sainsbury (+ 0,87 Prozent auf 3,47 GBP) und Auto Trader Group (+ 0,86 Prozent auf 8,00 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen WPP 2012 (-12,76 Prozent auf 3,15 GBP), Whitbread (-2,59 Prozent auf 29,67 GBP), Flutter Entertainment (-1,74 Prozent auf 177,80 GBP), Segro (-1,68 Prozent auf 7,02 GBP) und M&G (-1,55 Prozent auf 2,63 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 279 862 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 221,138 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die WPP 2012-Aktie weist mit 5,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 10,93 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der WPP 2012-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

