FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde die Segro-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Segro-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,92 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Segro-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 263,264 Segro-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 974,23 GBP, da sich der Wert eines Segro-Papiers am 28.10.2025 auf 7,10 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 10,26 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Segro eine Börsenbewertung in Höhe von 9,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at